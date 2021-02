Uitstel voor de Kevin De Bruyne Cup

De vijfde editie van de Kevin De Bruyne Cup verplaatst naar 14 en 15 augustus. Het internationale U15-toernooi was eerst gepland in mei maar de door de aanhoudende coronacrisis wordt het dus noodgedwongen uitgesteld.

De Kevin De Bruyne Cup verandert van datum volgens Het Nieuwsblad. Hij zal niet, zoals eerst gepland, plaatsvinden in mei maar zal uitgesteld worden tot 14 en 15 augustus.

Voor de rest kondigen de organisatoren geen wijzigingen aan. De leeftijdsgroep van de spelers blijft dan ook hetzelfde. De KDB Cup wordt gespeeld op de velden van KVE Drongen.

Het U15-toernooi is internationaal bekend. De organisatie hoopt dan ook, met een jaartje vertragining weliswaar, een opvolger te vinden voor Chelsea dat in 2019 de beste was.