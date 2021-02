KV Mechelen wil, na de overwinning tegen Beerschot, zo ver mogelijk geraken in de Croky Cup: "We hebben enkele jaren geleden bewezen dat alles mogelijk is"

KV Mechelen heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de Croky Cup. De club haalde het met 0-1 op het veld van Beerschot dankzij een doelpunt van Schoofs. De middenvelder wil met KV Mechelen zo ver mogelijk geraken in de beker.

Schoofs kon na de wedstrijd terugblikken op een goede partij van zichzelf en zijn club. "het is een verdiende overwinning. We hebben een goede en volwassen wedstrijd gespeeld. Het is alleen jammer dat we niet sneller de wedstrijd beslissen, dus dat is misschien het enige minpunt, maar we kunnen over het algemeen tevreden terugblikken", legde Schoofs uit.

KV Mechelen won de Croky Cup in het seizoen 2018-2019 en Schoofs wil het kunststukje maar al te graag nog eens herhalen. "We moeten onze eer een beetje hoog proberen te houden na de vorige keer. De beker is iets speciaal en kan wel wat teweegbrengen. Het doel is dan ook om zo ver mogelijk te geraken. Straks gaan we kijken naar de loting die belangrijk is, maar we zullen alles geven om opnieuw een ronde verder te geraken."

Tegen wie zou Schoofs graag willen uitkomen in de beker? "Het is moeilijk om een goede loting te zeggen. In de beker zijn er altijd verrassingen. Alle topploegen zijn er nog bij, dus het zal niet gemakkelijk worden. We hebben enkele jaren geleden bewezen dat alles kan in de beker", aldus de middenvelder van KV Mechelen.