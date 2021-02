Mag Thaise doelman dromen op een basisplek bij OHL? "In Europa spelen blijft mijn grote droom"

Afgelopen winter vond er een keeperscarrousel plaats aan Den Dreef. Daarom keerde Kawin Thamsatchanan na een jaar Japan terug naar Leuven. Hij probeert er de concurrentiestrijd met eerste doelman Rafael Romo verder aan te scherpen.

De promovendus liet deze zomer Daniel Iversen op huurbasis naar het King Power Stadium komen. De nieuwkomer stond meteen in de basis en liet een goede indruk na. Tot hij zich blesseerde op het veld van KV Oostende. Rafael Romo nam zijn plek in waardoor de Leicester-huurling niet meer in actie kwam en terugkeerde naar Leicester City.

Daarom besloot OHL om Kawin Thamsatchanan opnieuw een kans te geven. De doelman maakte in 2018 zijn debuut voor de club en stond dat seizoen ook als basispion tussen de palen. Uiteindelijk verloor ook hij zijn plekje en trok hij een jaar op huurbasis naar Japan. Ondertussen keerde Thamsatchanan terug en zat hij zijn verplichte quarantaine uit waardoor zijn werkzaamheden weer hervat konden worden.

De Thaise doelman stond deze week al onder de lat in een oefenpot tegen RWDM: "Ik zat ondertussen al een maand in quarantaine en kon daarom niet trainen. Ik voelde mijn eerste training nog in de benen dus kon ik niet voluit gaan", klonk hij zelfkritisch in een interview aan zijn werkgever.

Ondanks dat hij zowel bij Leuven als in Japan nauwelijk aan spelen toe kwam blijft de doelman enorm ambitieus: "Ik ben blij terug in Leuven te zijn. Onder de lat staan in Europa blijft mijn doel. Ik mocht misschien in Japan niet altijd spelen, maar de J League is een sterke competitie waar ik toch veel heb geleerd. Ik ben er een betere doelman geworden."