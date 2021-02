Positieve coronatest zorgt voor nog een sterkhouder minder vanavond bij Bayern in finale WK voor clubs

Thomas Müller zal er vanavond niet bijzijn in de finale van het WK voor clubs tegen het Mexicaanse Tigres UANL. De Duitser testte positief op het coronavirus.

Bayern München kan vanavond hun eerste prijs van het nieuwe jaar pakken. Het speelt om 19u vanavond de finale van het WK voor clubs tegen Tigres UANL uit Mexico.

Dat zal dus zonder de ervaren rot Thomas Müller zijn. De Duitser die tijdens de halve finale van afgelopen maandag tegen Al Ahly nog in actie kwam, legde volgens Sky Sports Duitsland een positieve coronatest af en mag dus niet aantreden vanavond. Het is nu nog even wachten op de officiële bevestiging.

Müller is trouwens niet de enige speler die ze bij Bayern vanavond moeten missen. Eerder raakten Leon Goretzka en Javi Martinez ook al besmet met het coronavirus en verdediger Jérôme Boateng vloog terug naar huis nadat het nieuws bekend geraakte dat zijn ex-vriendin overleden is.