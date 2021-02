Youri Tielemans krijgt nog maar eens lof van zijn coach: "Hij heeft een geweldig voetbalbrein"

Bij Leicester City loopt er de laatste weken een indrukwekkende Youri Tielemans rond. Ook in het bekerduel van woensdag tegen Brighton was de Rode Duivel opnieuw belangrijk voor zijn elftal. Terwijl de club bezig is met een contractverlenging, had zijn trainer nog enkele mooie woorden over voor hem.

Woensdagavond won Leicester City in de FA Cup maar met het kleinste verschil van Brighton. Youri Tielemans haalde in het slot zijn trukendoos boven en bediende Iheanacho op heerlijke wijze. The Foxes mogen zich nu opmaken voor de kwartfinales.

Dit weekend staat er alweer een andere wedstrijd op het programma, namelijk de topper tegen Liverpool. Brendan Rodgers had in aanloop naar de wedstrijd enkele mooie woorden over voor zijn goudhaantje: "Youri heeft een geweldig voetbalbrein.Hij kan snel spelen omdat zijn visie zo goed is. Voor een speler van 23 heb ik volledig vertrouwen in hem", vertelde hij aan Sky Sports.

De Noord-Ierse voetbalcoach heeft hem altijd al een geniale speler gevonden: "Iedereen kent het potentieel van Tielemans. Hij debuteerde al op 16-jarige leeftijd bij Anderlecht en kwam na een mislukt avontuur bij AS Monaco naar de Premier League om iets te bewijzen. We hebben daarvan geprofiteerd en hem voor een koopje kunnen binnenhalen."

Zaterdagmiddag komt landskampioen Liverpool op bezoek in het King Power Stadium. Youri Tielemans en co kunnen bij een overwinning een gouden zaak doen. Momenteel staan ze in de stand derde en tellen ze 3 punten meer op The Reds.