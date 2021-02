De Limburgse Valentijntjes van Westerlo

De drie doelmannen van Westerlo zijn alledrie van Limburg afkomstig en werden in een Valentijnsspecial voor de camera gebracht.

Westerlo stelde 15 vragen aan hun wederhelften. Het was aan de drie Limburgse doelmannen van Westerlo om te raden wat hun antwoord was. Het was alvast geen gemakkelijke opgave voor Koen Van Langendonck, Kristof Van Hout en Pieter Cauberg.

De dag na Valentijn ontmoet Westerlo (3de ) Lommel SK (4de) in de competitie. Hopelijk een duel waar veel liefde inzit.