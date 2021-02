Thomas Henry heeft er nu al 19 binnengelegd en krijgt terecht alle lof: "Hij zal zelf ook wel een beetje verbaasd zijn"

Thomas Henry zit weer in zijn beste vorm en dat moeten de tegenstanders van OHL aan de lijve ondervinden. Doelpunt 1 en 2 nam de Fransman tegen Kortrijk voor zijn rekening. Naast goals maken doet hij nog zo veel meer. Marc Brys kan zijn spits enkel loven.

De statistieken van Henry waren al impressionant. Dat zijn ze na de partij tegen Kortrijk nog wat meer. "Twee doelpunten en een assist erbij, zo zit hij aan 19 doelpunten in totaal. Hij heeft ook aangetoond dat hij in balverlies enorm nuttig kan zijn. Hij staat er niet alleen als aanspeelpunt en door zijn beschikbaarheid om om te schakelen, maar ook door zijn werklust."

© photonews

Kortom: het is een zeer complete speler die op allerlei fronten belangrijk is. "HIj kan zijn definitieve taken meer dan gemiddeld invullen, dat is mooi om zien. Hij is niet alleen offensief zeer belangrijk, maar ook defensief. Het is een ontdekking, om dat vast te stellen."

Tot januari 2019 zat Henry nog bij Tubeke, destijds twee jaar na mekaar de hekkensluiter in 1B. Straf dat zijn loopbaan nu zo'n hoge vlucht neemt. "Hij zal zelf ook wel een beetje verbaasd zijn. Het is een avontuur waar hij is in gestapt is."

Wintermercato achter zich gelaten

Door zijn prestaties was er ook buitenlandse interesse van ploegen als Celta de Vigo en Besiktas. "Hij heeft het een aantal weken moeilijk gehad in de wintermercato. Mentaal was die periode moeilijk. Daar is hij met brio doorheen gekomen. Ook op training oogt hij heel scherp. Ik hoop dat we er nog veel van gaan kunnen genieten."