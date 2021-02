Frutos wil in schoonheid afscheid nemen van Anderlecht: "Ik kan jullie beloven: ik kom op een dag terug"

Nicolas Frutos staat zondag voor zijn uitzwaaimatch bij Anderlecht tegen Cercle Brugge. Voor de Argentijn is het geen afscheid, maar een tot ziens bij de club van zijn hart.

Dat bevestigde Frutos zelf in een brief naar de Anderlecht-supporters. Daar doet hij ook zijn beweegredenen voor zijn overstap uit de doeken.

"Ik ben niet dom of naïef. Ik besef dat velen na voorgaande uitleg zullen denken: 'Hij gaat enkel naar Amerika voor de centen.' Dat is niet het enige dat telt", citeert Het Laatste Nieuws. "Het familiale aspect gaf evenmin de doorslag. Ja, Amerika ligt dichter bij Argentinië, maar als het me daarom te doen was, was ik recent wel ingegaan op een Argentijnse aanbieding."

"Bovenal spreekt het project van DC United me aan. Ik kan er drie jaar aan de zijde van mijn vriend en landgenoot Hernán (Losada, red.) werken, met nog meer verantwoordelijkheden. Dat moet me toestaan om als persoon en trainer te groeien. Hernán is er 'de boss', zoals Kompany dat hier is: ik wil helpen met mijn ervaring."

Terugkeer

Frutos zet de deur voor een terugkeer alleszins wagenwijd open. "Dit is een afscheid van Anderlecht, maar net zo goed een 'tot ziens'. Ik heb in het verleden telkens gezegd dat ik terug zou komen. Dat zeg ik nu ook. Ik kan jullie beloven: ik kom op een dag terug. Maar eerst wil ik mijn laatste wedstrijd met Anderlecht winnen van Cercle Brugge. Dan kan ik dit hoofdstuk in schoonheid afsluiten."