Zware sanctie dreigt voor Waasland-Beveren en KV Oostende na afgelaste wedstrijden: "clubs moeten veld speelklaar houden"

Dankzij een stevige winterprik en de aanhoudende vrieskou werden er zaterdag enkele wedstrijden afgelast. Zowel het veld van Waasland-Beveren als dat van KV Oostende waren onbespeelbaar. Beide ploegen riskeren zelfs een sanctie.

De wedstrijden op de Freethiel en de Diaz Arena gingen door de weersomstandigheden van de voorbije dagen niet door. Het veld was nog deels bevroren waardoor de scheidsrechters besloten om niet in actie te komen. Er dreigt voor Waasland-Beveren en KV Oostende nog wel een sanctie: "In theorie is elke club verplicht zijn veld speelklaar te houden", vertelde Stijn Van Bever, woordvoerder van de Pro League, aan Sporza.

Het lot ligt nu in handen van de scheidsrechters. Als zij de keuze maken om een wedstrijd niet te spelen, dan wordt dat ook geëvalueerd. Als zij van oordeel zijn dat de betrokken clubs niet voldoende hun best hebben gedaan dreigt er een sanctie die kan oplopen tot 50.000 euro. Het excuus van het koude weer lijkt ook niet te werken bij de Pro League: "Als de scheidsrechters oordelen dat het veld niet genoeg onderhouden of beschermd werd dan zal daar naar gekeken worden. Donderdag was het veld van Union speelklaar. Het kan dus wel."

Woensdag krijgen beide ploegen een nieuwe kans. Waasland-Beveren ontvangt dan Eupen, KRC Genk zal opnieuw de verplaatsing naar de kust moeten maken.