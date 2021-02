Zulte Waregem wint voor de zevende keer buitenshuis: "Controle te gemakkelijk weggegeven"

Twee knappe goals en een goede Louis Bostyn waren voldoende voor Zulte Waregem om drie punten over te houden aan de verplaatsing naar STVV. Opmerkelijk: het was alweer de zevende uitzege van het seizoen voor de mannen va Francky Dury.

De ervaren coach van Essevee was na afloop nuchter genoeg om toe te geven dat de wedstrijd er helemaal anders had kunnen uitzien. "STVV had in de eerste helft het beste van het spel en ook de beste kansen. Bostyn pakte een drietal goede ballen van Suzuki. Goede spits trouwens, kiest telkens goed positie."

"Het vierde kwartier was helemaal voor ons. Die twee snelle goals gaven ons natuurlijk ook een goed gevoel. We hadden de controle, maar gaven die weer te gemakkelijk weg. Na die aansluitingstreffer was het alle hens aan dek, maar gelukkig hebben we in het slot niets meer weggegeven", aldus Dury.

Opvallend: Zulte Waregem behaalde tot dusver 23 van zijn 37 punten buitenshuis. Op STVV boekten Dury en co de zevende uitzege van het seizoen. Nog niet zo lang geleden moest Essevee naar beneden kijken in het klassement, nu zijn ze amper een punt verwijderd van de felbegeerde achtste stek.