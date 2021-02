Anderlecht tweede 'beste' van Europa in deze categorie: enkel Spaanse eersteklasser steekt hen voorbij

Anderlecht tekende tegen Cercle Brugge zijn 12de (!) gelijkspel van het seizoen op. En dat in 27 wedstrijden. Daarmee staan ze net niet aan kop in de Europese competities. Er is slechts één ploeg die 'beter' doet.

Van alle ploegen die in de Europese hoogste afdelingen spelen, steekt enkel het Spaanse Villareal hen voorbij. Villareal heeft ook 12 gelijke spelen, maar had daar slechts 23 matchen voor nodig.

Waar het bij Anderlecht begin dit seizoen vooral verdedigend een probleem was - ze incasseerden 8 goals in hun eerste vijf gelijke spelen - is het nu vooral de aanval die het laat afweten. In hun laatste zeven draws kregen ze er slechts vijf binnen en werd het vier keer 0-0.

Anderlecht gaat wel vooruit met één punt

Met 36 gemaakte doelpunten doen ze even goed als AA Gent, dat pas op de 12de plaats staat. Alle tien andere ploegen die daarboven staan, hebben meer doelpunten gemaakt.

Wat nog frappanter is: met die cijfers hoor je nooit in de top vier te staan. Met een punt schiet je weinig op, wordt veel gezegd, maar Anderlecht is de uitzondering op de regel blijkbaar. Er staan zes ploegen achter hen die één of meer matchen meer gewonnen hebben. Maar... enkel Club Brugge heeft minder verliespartijen: vier vs vijf.