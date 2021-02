Terem Moffi (ex-KVK) maakt indruk in de Ligue 1: vijf opeenvolgende wedstrijden met een doelpunt

Terem Moffi speelde in oktober nog bij KV Kortrijk, maar tegenwoordig maakt hij het mooie weer bij Lorient. De Franse club betaalde maar liefst 8 miljoen euro voor de Nigeriaan. Dit seizoen trof hij acht keer raak in 18 competitiewedstrijden, waarvan zes in zijn laatste zeven wedstrijden.

De voorbije maanden moest de spits, ondanks een doelpunt en assist op zijn debuut, nog even wennen aan het niveau in de Ligue 1. Hij stond maar liefst negen wedstrijden droog maar zet nu een indrukwekkende reeks neer. Moffi trof al vijf wedstrijden op rij raak in de Franse competitie, waaronder het winnende doelpunt tegen de sterren van PSG. Dit weekend pakte Lorient een punt op het veld van Monaco na twee treffers van Moffi. Daarnaast toont hij zich ook enorm efficiënt. De ex-aanvaller van KVK had maar twaalf gekadreerde doelpogingen nodig om zijn acht treffers te maken.