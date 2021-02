Will Still zag, ondanks de nederlaag, enkele positieve zaken bij zijn ploeg: "We moeten onszelf leren belonen"

Beerschot leek lang op weg naar de zege tegen KV Mechelen, maar in het absolute slot gaven ze het alsnog uit handen. Het werd uiteindelijk 1-2 dankzij doelpunten van Holzhauser, Walsh en Druijf.

Trainer Will Still was uiteraard teleurgesteld, maar zag ook positieve dingen bij zijn ploeg. " We hebben 85 minuten een zeer degelijke wedstrijd gespeeld met heel wat positieve zaken. Laatste vijf minuten geven we het weg door beetje naïef te zijn. Het laatste doelpunt was duidelijk offside, maar we moeten leren om onszelf te belonen. We moeten de wedstrijd gewoon dicht doen en 1-0 winnen, maar we hebben het niet gedaan."

"Het is heel zuur, maar er waren veel positieve zaken. We speelden met druk naar voor en hebben meer kansen bij elkaar gevoetbald dan de voorbije wedstrijden. We moeten leren om de wedstrijden af te maken en onszelf te belonen", legde de trainer van Beerschot uit.

De laatste weken loopt het dus iets minder bij Beerschot, maar Still wil naar het volledige seizoen kijken. "We wilden in 1A blijven en ik denk dat we nu wel op een comfortabele plaats staan. De voorbije wedstrijden waren enorm frustrerend, maar ik ben aan het leren en de spelers zijn aan het leren. Er waren al meer positieve zaken vandaag dan in de twee vorige matchen. Het is een stap in de goede richting", aldus Still.