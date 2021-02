🎥 Bossut, Vossen en De Bock pakken jarige Deschacht zijn auto aan: "Alé, nee hé! Dat meen je niet!"

Olivier Deschacht is vandaag 40 jaar geworden. In een interview vandaag zei hij nog dat niemand zijn banden moest plat zetten of "hij zou het wiel van hun auto eraf vijzen". Wel, zover zijn Jelle Vossen, Sammy Bossut en Laurens De Bock niet gegaan. Maar hun werk was wel grondig...

De drie andere veteranen van de ploeg trokken er zich weinig van aan en gingen aan de slag met confetti. De hele auto van Deschacht werd volgegoten. Good luck om dat er allemaal uit te krijgen... Enkele ploegmaten van onze jarige hadden nog een 'kleine' verrassing in huis. 🤣



Geniet nog van jouw dag Oli! 🥳 pic.twitter.com/r5OGChggJX — SV Zulte Waregem (@ESSEVEELIVE) February 16, 2021