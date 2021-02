Haalt Charleroi ex-speler terug naar Mambourg?

Charleroi was uitstekend aan het seizoen begonnen, maar zakte in de stand volledig terug. Toch wil het de komende jaren zijn opmars in het Belgisch voetbal voortzetten en denkt het aan de komst van een ex-speler om de rangen te versterken.

Volgens La Dernière Heure voeren de Carolo's momenteel onderhandelingen met Cyril Théréau. De Fransman maakte afgelopen zomer een einde aan zijn carrière en krijgt op Mambourg de mogelijkheid om in het voetbal te blijven. De kans lijkt klein dat hij naast Belhocine op de bank zal zitten, men dacht aan een rol als scout. In 2006 tekende Théréau voor een eerste keer bij Sporting Charleroi, maar na een sterk begin vertrok hij in diezelfde mercato nog naar Steaua Boekarest. Na enkele omzwervingen bij onder meer Anderlecht kwam de spits opnieuw bij de club terecht. Hij scoorde uiteindelijk 25 doelpunten in 88 wedstrijden voor Charleroi. Daarna vertrok de inmiddels 37-jarige Fransman voor een nieuw avontuur in de Serie A bij Chievo, Udinese, Fiorentina en Cagliari.