Marc Brys na oefenwedstrijd tegen Anderlecht: "Goeie tweede helft onthouden"

OHL en Anderlecht speelden vanmiddag een oefenwedstrijd tegen elkaar. Paars-wit kende geen genade en won met zware 1-5 cijfers op het veld van de Leuvenaars. OHL-coach Marc Brys tilt niet al te zwaar aan de nederlaag en wil vooral de goede tweede helft van zijn team onthouden.

In de eerste helft was Anderlecht veel te sterk voor de mannen van Marc Brys. Dat resulteerde dan ook in een 0-5 ruststand. Na de pauze kregen we een ander OHL te zien. Ze kwamen een pak beter uit de kleedkamer en konden uiteindelijk een kwartier voor het einde de eer nog redden. Na negentig minuten stond de 1-5 uitslag op het scorebord.

Op de clubwebsite reageerde OHL-coach Marc Brys op de prestatie van zijn ploeg:

“We startten dramatisch aan de partij. “De jongens slaagden er niet in zichzelf te corrigeren. Zowat elke kans van Anderlecht ging dan ook nog binnen. Na zo’n 0-5 ruststand moet je als spelersgroep opstaan. Dat hebben we ook gedaan. We wonnen na de rust veel meer duels, zetten goed druk en speelden veel compacter dan in de eerste periode. Dat resulteerde in een handvol goeie kansen. Spijtig dat er daar maar ééntje van binnen ging”, klinkt het bij de Leuvense selectieheer.

Positiviteit

Het is en blijft ook maar een oefenwedstrijd dus focust Brys zich liever op de positieve dingen. “Onze eerste periode was onder niveau. Maar ik kan wel tevreden zijn over de reactie van mijn spelers na de pauze. Ze toonden de mentale veerkracht om toch nog iets te laten zien tegen een goeie tegenstander. Ik zag meer veel meer drive, meer spirit ook in de tweede helft. Het belangrijkste is dat een aantal jongens die weinig aan spelen toekwamen de voorbije weken weer ritme opdeden. We zullen immers iedereen nodig hebben de komende weken.”

De eerstvolgende wedstrijd van OHL staat volgende week maandag gepland. Daarin nemen de manschappen van Brys het op tegen leider Club Brugge. De Leuvenaars zullen dus op hun best moeten zijn willen ze iets gaan rapen in Jan Breydel.