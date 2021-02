🎥 Renovatiewerken bij Real Madrid: Santiago Bernabeu met een uitschuifbaar dak

In Madrid wordt er hard gewerkt aan het Santiago Bernabeu. Het stadion van Real Madrid wordt gerenoveerd en zal een uitschuifbaar dak krijgen. Het dak begint stilaan vorm te krijgen. De eerste beelden ervan zijn ondertussen opgedoken.

Sinds vorig jaar is Real Madrid begonnen aan de renovatie van hun stadion Santiago Bernabeu. De werken zouden in totaal zo'n 43 maanden duren.

De Madrileense voetbaltempel gaat een serieuze make-over krijgen. Het krijgt een glanzende zilveren buitenzijde, een reusachtig scherm van 360°, extra privéboxen en een winkelcomplex.

Dak

Maar het grootste pronkstuk zal toch het uitschuifbare dak zijn dat slechts in twaalf minuten geopend kan worden. De club heeft hier nu voor het eerst beelden van vrijgegeven via hun mediakanalen.

De 575 miljoen euro die De Koninklijke investeert in het stadion zou zijn vruchten moeten afwerpen vanaf het seizoen 2022/23. Tegen dan zouden de werken normaal gezien afgerond moeten zijn.

Het vernieuwde Bernabeu zal plaats kunnen bieden aan 80 000 toeschouwers en zal 60 meter hoog zijn.

Momenteel werkt de club van Eden Hazard en Thibaut Courtois hun thuiswedstrijden dus niet af in Bernabeu maar in het Estadio Alfredo di Stéfano in het trainingscomplex in Valdebebas.

Bekijk hier de eerste beelden van het uitschuifbare dak van Santiago Bernabeu: