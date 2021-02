Michel Vlap laat zich uit over de situatie: "Voelde dat ik niet meer op mijn plaats was in Anderlecht"

Michel Vlap heeft een droomdebuut beleefd voor Arminia Bielefeld tegen Bayern München. De Anderlechthuurling heeft zich nu ook uitgelaten over zijn toekomst en de voorbije maanden.

"Kompany heeft goede plannen, maar ik maakte er geen deel van uit en dat is niet amusant. Ik heb hard gewerkt", aldus Vlap.

Speelminuten

"Er zijn 34 spelers die hun plaats willen in de kern. Een en ander heeft tijd gekost en dat was frustrerend. Ik denk dat het goed zou geweest zijn als ik mijn kans had gehad."

"Ik zit op een moment in mijn carrière dat ik speelminuten wil. Ik ben iemand die van het sentimentele is en ik voelde dat ik geen plek meer had bij paars-wit. Dit voelt als een bevrijding."