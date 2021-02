Nog gespeeld bij Antwerp, nu staflid bij Rangers: "Als Antwerp wint, ga ik niet liggen janken"

Geen man die het duel tussen Royal Antwerp FC en Glasgow Rangers beter kan inschatten dan de 31-jarige Thomas Carpels.

Carpels werkt sinds vier jaar voor Rangers, maar speelde bij de U19 en de reserven van Royal Antwerp FC. “In de generatie tussen die van Ritchie De Laet en die van Geoffry Hairemans”, vertelt hij aan Gazet van Antwerpen.

Het duel in de Europa League is belangrijk voor de Rangers, maar niet zo belangrijk als de competitie. “In Glasgow hebben ze respect voor Antwerp. Hun zege tegen Tottenham heeft ook hier indruk gemaakt. Maar schrik is er niet. Ze hebben vertrouwen, ook al loopt het niet meer zo gesmeerd als voor de winterstop. En de Schotse titel is belangrijker. Rangers wil niet alleen voor het eerst in tien jaar kampioen worden, maar vooral ook beletten dat Celtic zijn unieke tiende opeenvolgende titel wint. Dáár spreken de mensen over in de stad.”

En dat Antwerp zou doorgaan, daar kan hij mee leven. “Als levenslange supporter wil ik graag dat Antwerp doorgaat naar de volgende ronde, maar ik ben ook loyaal aan mijn werkgever en hoop dus ook dat mijn ploeg, mede door mijn bijdrage, zo veel mogelijk succes haalt. Maar laat ik het zo zeggen: als Antwerp Rangers uitschakelt, ga ik niet liggen janken.”