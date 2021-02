Belgische verdediger blijft met problemen kampen en ligt nog steeds in de lappenmand

Christian Kabasele ligt nog steeds in de lappenmand. De centrale verdediger is al twee maanden out, maar onze landgenoot moet nog even geduldig zijn. Watford laat het nieuws weten op haar website.

In de strijd om de titel in de Championship geeft Watford nieuws over haar geblesseerde spelers. Daar is Christian Kabasele bij, want de verdediger is al bijna twee maanden afwezig met een knieblessure. Hij heeft sinds 19 december niet meer gespeeld.

En het zal nog even duren voor dat de Belgische verdediger weer terug op het veld te zien zal zijn. "Hetzelfde geldt voor Ben Foster, die een vingerblessure heeft. Hij revalideert verder. Er is nog geen schatting wanneer hij terug zal zijn," zei de club op haar officiële website.

Na 30 competitiewedstrijden staat Watford vierde in de Championship met zeven punten achter koploper Norwich. Ook de tweede plaats is een rechtstreeks ticket naar de Premier League en Watford staat slecht drie punten achter de nummer twee Brentford.