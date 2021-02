"Kalendercommissie en allen die play-offs nodig vonden verdienen rood"

Het aantal hamstringblessures is dit seizoen echt haast niet meer te tellen. Dat merkt ook Gert Verheyen.

Er was de voorbije maand heel wat te doen over een aantal rode kaarten voor onder meer De Ridder en Vanaken, maar volgens Verheyen zijn er grotere problemen. "Als het reglement zegt dat op een voet gaan staan rood is, dan moeten we dat aanvaarden. Maar ik vind dat geen rode kaarten. De integriteit in gevaar brengen? Die uitleg werkt altijd, maar voor een amateur is de integriteit sneller in gevaar dan voor een prof.”

“Als ik als amateurfietser een col afdaal aan 70 kilometer per uur, begin ik te remmen en heb ik schrik. Een prof doet dat zonder schrik aan 100 kilometer per uu. Dat is het verschil in elke sport tussen profs en amateurs. Wij als ex-voetballers zouden niet goed geplaatst zijn om te oordelen over zulke fases?”

Play-offs

“De meeste blessures zijn die aan de hamstrings, adductoren, kruisbanden, enkels en buikspieren. Doorgaans geen blessures die ontstaan door een contact. Ik heb wat onderzoeken gelezen: slechts twintig procent van de blessures ontstaan door een overtreding.”

En dus is hij ferm in Het Nieuwsblad: “Weet je wie de integriteit van de spelers in het gedrang brengt? De kalendercommissie, met het teveel aan wedstrijden. Aan allen die play-offs nodig vonden: die verdienen rood.” Het gedoe rond de uitgestelde wedstrijd van Club Brugge maakt dat overigens ook weer pijnlijk duidelijk.