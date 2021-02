Roman Yaremchuk en Romelu Lukaku worden door EA Sports beloond na sterke prestaties van het voorbije weekend

Roman Yaremchuk scoorde een hattrick in de 4-0 overwinning van KAA Gent tegen Moeskroen en Lukaku was goed voor twee doelpunten en één assist in de 3-1 overwinning van Inter tegen Lazio. EA Sports heeft daarom besloten om Yaremchuk en Lukaku te belonen voor hun prestaties van het voorbije weekend.

Ze hebben namelijk allebei een nieuw kaartje gekregen en staan in het team van de week. Het kaartje van Yaremchuk heeft een algemene rating van 84, terwijl Lukaku de 88 heeft gehaald. Ook onder maar Aubameyang, Ndidi en Stones zijn van de partij.

The best standouts from the past week 🔥#TOTW 21 is available now in #FUT. #FIFA21 pic.twitter.com/KE2xRXKNDL