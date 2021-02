AA Gent ziet ziekenboeg beetje bij beetje leeglopen: "Opletten, want 'my name is karma' komt soms heel snel"

Trainer Hein Vanhaezebrouck van AA Gent heeft er goede hoop in dat hij de komende weken heel wat geblesseerde spelers zal recupereren.

Vanhazebrouck is hoopvol over de evolutie van bepaalde blessures. “Het gaat in het algemeen eigenlijk bij alle jongens die geblesseerd uitvielen, vlotter dan eerst verwacht”, klinkt het bij Hein Vanhaezebrouck. “Misschien is iedereen binnen 2 à 3 weken fit. Je praat daar beter niet te veel over of je hoort plots: ‘My name is karma’. Plastun zou normaal maandag ook met de beloften spelen maar hij heeft nog teveel last van irritatie aan de knie. De Bruyn kreeg groen licht en traint volop mee met ons: inclusief duels en wedstrijdvormen. Dat is heel goed nieuws voor die jongen want hij is het langst van allemaal out. We zijn dan ook verheugd om hem opnieuw bezig te zien.”

Want spelers kan je nooit genoeg hebben. “Weet je, offensief misten we de voorbije maanden toch wat teveel kansen, het was vooral kijken naar Roman Yaremchuk, nu wordt er ook door anderen gescoord. Ik kan nu ook al eens vaker vier of vijf wissels doorvoeren. Omdat je weet dat je kwaliteit op de bank hebt zitten. Maar op training is dat zeker geen probleem, mijn staf is ruim genoeg voor dat op te vangen.”

Ook Roman Bezus, die een transfer wou maar niet pakte, blijft inzetbaar. “Voor alle duidelijkheid: Bezus wilde zelf vertrekken want die mocht eigenlijk niet weg. Hij was vragende partij. En wij hebben ons dan open gesteld voor zijn verzoek. Maar als hij daar dan uiteindelijk niet op ingaat en aangeeft dat hij zich wil focussen op AA Gent, is dat prima.”