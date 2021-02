Staat duel tussen Club Brugge en OHL op de helling door corona-uitbraak? Het zou ook een ramp zijn voor de play-offs

Maandagavond spelen Club Brugge en OH Leuven op Jan Breydel tegen elkaar. Al zou het duel door alle coronagevallen bij blauwzwart wel eens kunnen uitgesteld worden.

Een signaal voor uitstel is er nog niet. "Die vraag kreeg ik nog niet en dus wacht ik rustig af", zegt kalendermanager Nils Van Brantegem aan HLN. "Ik panikeer niet zo snel, hoor. Overigens mag Club Brugge die vraag stellen indien er zeven spelers zouden uitvallen door Covid, maar het móet dat niet doen, hé."

Club Brugge kan de wedstrijd dus perfect afwerken, ook al heeft het zeven of meer coronagevallen. Mats rits was voorlopig het vijfde geval bij Club Brugge. Vandaag wordt iedereen opnieuw getest en met twee bijkomende gevallen kan blauwzwart een beroep doen op de coronaregels.

Al komt dan ook de start van de play-offs mogelijk in gevaar, zeker als Club doorstoot naar de achtste finales van de Europa League en ook verder bekert in de Croky Cup. De kans lijkt dan ook groot dat Club Brugge, zelfs bij zeven gevallen of meer, zelf wel verkiest om te spelen om problemen met de kalender te voorkomen.