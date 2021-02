Leuven, Brugse miljoenen en Essevee vs Let it snow, kunstgras en Malinov

Ook in het seizoen 2020 - 2021 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wie viel ons op? U komt het hier te weten.

TOP

OH Leuven

Het leukste voetbal vorig weekend? Dat kregen we misschien wel te zien in het King Power aan den Dreef, waar de Leuvenaars een prima wedstrijd speelden tegen Kortrijk.

Als de spelmakers renderen, dan rendeert het spel van Leuven natuurlijk ook meteen. Dat weten ze bij Leuven maar al te goed en het was ook tegen de Kerels niet anders.

Essevee

Ook aan stilaan een prima reeks bezig: Zulte Waregem, met dank ook aan leuke wingers als Dompé, een prima verdediging om op te bouwen.

En doelman Louis Bostyn, die eens te meer toch echt wel aan de oppervlakte aan het komen is voor Essevee.

Pavlovic

Renderen ook stilaan: de miljoenen die Cercle Brugge (of Monaco) weet te spenderen aan een aantal spelers.

Eentje daarvan is Pavlovic, die de verdediging van de Vereniging stilaan echt naar een hoger niveau aan het tillen is. Dat kan van enorm belang zijn in de degradatiestrijd.

FLOP

Let is snow?

Het is eigenlijk godgeklaagd dat ook anno 2021 men er in België nog steeds niet in slaagt om velden helemaal sneeuwvrij te houden.

Bij de minste winterprik is het wel eens raak. Het was ook dit weekend opnieuw niet anders, door diverse redenen weliswaar. Oostende - Genk en Waasland-Beveren - Eupen werden snel ingehaald, maar wat met Charleroi - Club Brugge?

Stayen is niet glad

We moesten meteen denken aan de beelden van ene Roland Duchâtelet die wilde bewijzen dat het veld van Stayen niet vervroren lag - om vervolgens uit te glijden.

Maar STVV - Zulte Waregem was de match van de uitglijbeurten. En dat is toch een beetje jammerlijk gezien de situatie van een kunstgrasveld.

Malinov

De tijd dat we lachten met Manolevje in Nederland is voorbij, dit weekend was Malinov de schlemiel van dienst in België.

Met twee gele kaarten in drie minuten deed hij het niet al te best in de wedstrijd tussen OH Leuven en KV Kortrijk.