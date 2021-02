Nog steeds geen VAR in 1B: "Refs hebben het moeilijk" & "Liever geen VAR dan meer beloftenteams"

De Video Assistant Referee (VAR) deed in het seizoen 2017-2018 zijn intrede in de Jupiler Pro League. Meer dan drie jaar later blijft de VAR haast wekelijks voor opschudding zorgen. In 1B is er vooralsnog geen videoref. "Liever geen VAR dan nog meer beloftenteams", is Glenn Neven categoriek.

Oorspronkelijk mocht de VAR slechts in vier gevallen ingrijpen: al dan niet doelpunt, al dan niet penalty, bij een rode kaart en bij de bestraffing van een verkeerde speler. Sinds 2019-2020 werd in elke 1A-match een VAR-busje voorzien. De kritiek op de beslissingen van de VAR nam niet af, waardoor beslist werd om enkel actieve refs te gaan gebruiken als videoref.

Desondanks blijven de beslissingen van de VAR haast wekelijks voor ophef zorgen. Het meest pijnlijke was misschien nog het tweede doelpunt van KV Mechelen op bezoek bij Beerschot. Uit beelden bleek duidelijk dat Rob Schoofs uit buitenspelpositie vertrok. Beelden die, zo bleek achteraf, de videoref niet ter beschikking had. Een pijnlijke en wedstrijdbepalende misser, net dat waarvoor de VAR in het leven is geroepen.

Geen VAR in 1B: "Graag, maar geen must"

In 1B is er nog steeds geen VAR. Initieel was dit voorzien voor het seizoen 2021-2022, maar dat plan is tot nader order in de wachtkamer gezet. Door de wijziging in het competitieformat is er een tekort aan scheidsrechters, klinkt het.

Voetbalkrant.com sprak hierover met Glenn Neven. De aanvoerder van Lommel zag afgelopen maandag een loepzuiver doelpunt afgekeurd worden tegen Westerlo. Een doelpunt dat mét VAR altijd gehonoreerd zou worden. "Het is een feit dat de uitslag anders zou zijn met een VAR. Dat overkwam ons eerder ook al op de eerste speeldag tegen Seraing", aldus Neven.

❌ | Dit doelpunt van Glenn Neven werd onterecht afgekeurd voor buitenspel. 😮#WESLOM pic.twitter.com/GGgjySEJ2h — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) February 15, 2021

Desondanks is de intrede van de VAR geen must voor de ervaren centrale verdediger. "Het is niet zo dat ik het gevoel heb dat spelers ernaar hunkeren. We weten ook niet wat het inhoudt om te spelen met een VAR. Je merkt in 1A dat het toch heel wat emotie wegneemt uit het voetbal en dat het allerminst heiligmakend is. Het zal er ooit wel van gaan komen in 1B, maar vergeet niet dat dit voor veel clubs ook een fikse kost is. Persoonlijk ben ik voorstander, maar heb ik er ook alle begrip voor dat dat geen prioriteit is voor 1B. Liever geen VAR dan nog meer beloftenteams in 1B, want daar zit niemand op te wachten", laat Neven zich ontvallen.

Twijfel bij scheidsrechters

Al moet het voor de scheidsrechters niet evident zijn om de ene week met, en de andere week zonder VAR te fluiten. Iets wat Glenn Neven wekelijks ondervindt. "Je voelt dat de scheidsrechters en hun assistenten soms zoekende zijn. Ik merk dat ze op de een of andere manier afhankelijk zijn geworden van de VAR. Daardoor lijkt de feeling soms weg te zijn. In 1B hebben ze niets om op terug te vallen. Neem nu de lijnrechters, in 1A moeten zij een actie laten voortgaan om daarna alsnog te vlaggen. In 1B moeten ze dan weer meteen ingrijpen. Zonder hen te willen aanvallen, want ik besef als geen ander dat ze een moeilijke job hebben", besluit Glenn Neven, die zondagavond Lierse Kempenzonen ontvangt met Lommel.