Transfernieuws en Transfergeruchten 19/02: Cavani - Solskjaer - Coman

De geruchten en officiële deals vliegen ons om de oren. Wij zetten alles op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

Kingsley Coman wil graag bij Bayern München blijven en zet zo Manchester United een hak

Kingsley Coman is bezig aan een mooi seizoen met Bayern München. De Franse flankaanvaller was dit seizoen goed voor 3 goals en 9 assists in 17 wedstrijden in de Bundesliga. In de Champions League scoorde hij er ook 3 en gaf hij 2 assists. Dit kwam bij Manchester United niet onopgemerkt voorbij... (Lees meer)

Edinson Cavani wil zijn contract verlengen bij Manchester United

Het huidige contract van Edinson Cavani loopt aan het einde van dit seizoen af, maar de club beschikt over een optie om het contract met één seizoen te verlengen. De Uruguayaanse aanvaller zou dus op Old Trafford kunnen blijven. (Lees meer)