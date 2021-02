Vercauteren was niet tevreden over de arbitrage tegen Rangers de dag na de wedstrijd: "De arbitrage die volgens mij niet consequent was!"

Franky Vercauteren had geen nood aan veel slaap na de wedstrijd tegen Rangers. De voorbereiding voor de terugwedstrijd is al begonnen. Net zoals Gerkens na de wedstrijd was Vercauteren niet te spreken over de arbitrage.

Vercauteren staat bekend als een trainer die hard werkt om zijn ploeg beter te maken. Hij laat zijn slaap er zelfs voor: "Om kwart na 5 deze morgen heb ik alle beelden in mijn hoofd al bekeken. Nadat ik op de club ben gekomen heb ik alle doelpunten en alle kansen van beide ploegen teruggezien. De match in zijn geheel nog niet."

De arbitrage die volgens mij niet consequent was

Het was al trainer een wedstrijd waar je veel kan uithalen zo ook Vercauteren: "Ja natuurlijk op verschillende vlakken. Er zijn werkpunten zowel defensief als individuele fouten. De arbitrage die volgens mij niet consequent was. Ik had dit ook aangekondigd aan de rust. Pas op! Er zijn veel vragen die je hierover kan stellen. Onder andere de tweede gele kaart van Seck. Hij maakt geen opzettelijk handspel dus die gele kaart en daardoor rood is totaal overbodig. Penalty had meer dan genoeg geweest. Nu heb je volgende week nog een schorsing.

Tegelijkertijd is er voor Vercauteren ook een aantal positieve punten: "We hebben kansen gecreëerd terwijl veel dit niet hadden verwacht. We hadden 5 of 6 doelpunten kunnen maken. Het kon ook helemaal anders zijn. Op dat vlak is het resultaat vervelend want met 3-3 is in Glasgow 0-1 genoeg. Nu is het al een ander uitgangspunt."