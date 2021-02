Voor Steven Gerrard was het een stressvolle wedstrijd: "This was a really crazy game!"

Een tevreden Steven Gerrard na de partij die toch nog veel werkpunten zag bij zijn Rangers.

Het was voor Gerrard een stressvolle avond: "Dit was echt een waanzinnige wedstrijd zeker de laatste 10 minuten. Het kon alle kanten uit en als trainer moet je dat maar ondergaan langs de kant."

Rangers kwamen op voorsprong maar moesten nadien twee doelpunten slikken en gingen met een achterstand de kleedkamer in bij rust: "Ik heb gevraagd aan mijn spelers om meer te geven de 2de helft en dat hebben ze ook gedaan. We wisten dat we tegen een sterke tegenstander uitkwamen en dat hebben ze vandaag ook getoond. Volgende week thuis moeten we het afmaken en doorstoten naar de volgende ronde!"

Ik zag veel verbeterpunten

Rangers is een ploeg die gekend staat voor zijn strakke organisatie maar tegen Antwerp incaseerden ze drie doelpunten: "Ik zag positieve punten maar toch ook veel verbeterpunten. Viermaal scoren is perfect maar minder als je er ook drie tegenkrijgt. Dit moet veel beter naar volgende week toe. Ons niveau moet stijgen willen we doorstoten!"