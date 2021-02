Cercle Brugge wint de degradatietopper tegen Moeskroen na een spannend slot

Cercle wint het kelderduel tegen Moeskroen met 1-2. Nadat Denkey in de 88e minuut de voorsprong van de Bruggelingen verdubbelde naar 0-2 leek de wedstrijd gespeeld, maar een doelpunt van Lepoint in de extra tijd zorgde toch nog voor enkele spannende slotminuten.

Op Le Cannonier werd vandaag de degradatietopper tussen Moeskroen en Cercle Brugge afgewerkt. Voetballen was moeilijk op de Moeskroense grasmat die er erg hobbelig bijlag.

Eerste helft

We moesten iets meer dan tien minuten wachten op het eerste doelgevaar van de wedstrijd. Dat kwam er uiteindelijk via Cercle-speler Vitinho die vanuit een scherpe hoek op doel schoot en Koffi aan het werk zette. De Moeskroen-doelman duwde de bal in hoekschop.

Uit die hoekschop kwam echter wel het eerste doelpunt van de wedstrijd voort. Koffi bokste de bal niet goed weg waardoor Bates kon koppen. Zijn poging besloot op de lat. Via de lat kwam de bal terug het spel in en belandde die op het hoofd van Cercle-spits Iké Ugbo die wel kon binnenkoppen. Het is voor de Brit al zijn twaalfde treffer in de Jupiler Pro League dit seizoen.

Nog voor het halfuur had Moeskroen met Mohamed en Bakic wel al twee gele kaarten te pakken.

Vlak na het halfuur zorgde Cercle met wederom Ugbo nog eens voor doelgevaar. Hotic zette zijn spits met een knappe pass alleen voor doel, die met een geplaatst schot op de paal besloot.

Moeskroen zorgde daarentegen voor weinig doelgevaar voor de pauze. Ze creërden geen enkele uitgespeelde kans en kwamen niet verder dan een paar veelbelovende acties die telkens eindigden in buitenspel.

Tweede helft

Vijf minuten na de pauze toonde Moeskroen zich voor het eerst in de wedstrijd met een goede voorzet van Xadas op Da Costa, maar de spits stuitte bij de afwerking op de voet van een alerte Didillon.

Die mogelijkheid resulteerde in een betere periode met meer balbezit voor de mannen van Simao.

Op een eerste echte kans is het wel wachten tot de 78e minuut. Onana kon een goed aangesneden vrije trap van Ciranni niet tegen de netten koppen. Hij kopte aan de tweede paal van dichtbij op Didillon die wederom paraat stond.

Moeskroen was de betere ploeg in de tweede helft maar in de 88e minuut leed Mohamed pijnlijk balverlies aan de middencirkel. De ingevallen Denkey ging met de bal aan de haal, dribbelde Agouzoul en schoot de bal laag voorbij Koffi. Match beslist? Of toch niet?

Slotoffensief

Meteen na het doelpunt van Denkey reageerde Moeskroen met een doelpunt van Lepoint die goed voor zijn man kwam en een strakke voorzet van Olinga voorbij Didillon kopte. Vanuit het niets kregen we zo nog een paar spannende slotminuten.

Het slotoffensief van Moeskroen kwam echter te laat, Pavlovic zette nog een heerlijke tackle in om de doorgebroken Da Costa van de 2-2 te houden en Bakic devieerde vlak voor het fluitsignaal nog een voorzet met de hak net naast het doel van Didillon.

Het werden dus nog vijf spannende minuten op het einde voor Cercle, maar de ploeg van Yves Vanderhaeghe komt met de schrik vrij en geeft de rode lantaarn voorlopig weer door aan Waasland-Beveren.