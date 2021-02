Overstap van Manchester naar KV Oostende lukte nog niet door blessureleed: "Vroeger was er veel meer druk"

Indy Boonen zat maanden aan de kant nadat een pees van het bot scheurde bij het geven van een voorzet. Boonen is dan ook nog niet tevreden over zijn overstap.

Ook de moeilijkheden bij KV Oostende hielpen hem niet echt vooruit. “Mijn overstap is tot nu toe niet geslaagd, neen. Maar het is niet makkelijk geweest”, vertelt Boonen aan Het Nieuwsblad. “De vorige jaren heerste hier veel negativiteit en moesten we vechten tegen de degradatie. Dat kwam mijn integratie niet echt ten goede.”

Het Engelse voetbal was ook iets totaal anders, ook al waren het ‘maar’ de beloften van Manchester United. “Een voorbeeldje: bij United was ik een aanvaller die gewoon voorin moest blijven staan bij balverlies. Meeverdedigen? Hoefde helemaal niet. Dat is hier wel eens anders. Maar op het hoogste niveau in België kan dat niet anders. Enkel bij de absolute Europese topploegen kan je je zoiets permitteren.”

2021 moet dan ook het jaar van Boonen worden. “Ik lach opnieuw veel en voel me happy. Ik ben ook veel rustiger geworden dan vroeger. Nu spreek ik minder af met vrienden en neem ik meer rustperiodes na de trainingen. En ik leg mezelf minder druk op. Vroeger was ik vaak bezig met druk. Ik kwam van Manchester United, dus moest ik wel iets tonen. Dat kroop dan in mijn hoofd. De ene is daar al gevoeliger aan dan de andere.”