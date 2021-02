Geslaagde generale repetitie voor Rangers: Schotse leider legt er opnieuw vier in het mandje

Het werd donderdag een spektakelwedstrijd op de Bosuil, maar uiteindelijk trokken de Rangers aan het langste eind. Antwerp staat dus voor een moeilijke opdracht in Glasgow. De Schotse leider heeft een geslaagde generale repetitie achter de rug en won eenvoudig met 4-1 van Dundee United.

De Schotse leider is een zekerheid op doelpunten. In de Europa League trof het viermaal raak tegen Antwerp, maar ook in de Schotse competitie liet het opnieuw vier keer de netten trillen. Ianis Hagi (ex- KRC Genk) opende op het halfuur de score, amper drie minuten later trof ook Ryan Kent raak. Ook na rust draaide het offensieve compartiment op volle toeren. Op het uur stond de 4-0 voorsprong al op het bord, Dundee United kon in het slot nog wel tegenprikken.

Een nieuwe mentale boost dus voor de jongens van Steven Gerrard. De Schotse titel lijkt nu echt wel binnen handbereik. Het telt al achttien punten meer op rivaal Celtic Glasgow. The Great Old weet wat hen te doen staat. Ze moeten winnen met twee doelpunten verschil, maar dat zal ook een lastige opgave worden.