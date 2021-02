Anderlecht kan een prima zaak doen met aankoopoptie op één van zijn huurlingen: twee Europese subtoppers liggen op vinkenslag

Bij RSC Anderlecht is men door de financiële precaire situatie genoodzaakt beroep te doen op heel wat huurspelers. Sportief directeur Peter Verbeke heeft wel enkele interessante aankoopopties op de kop kunnen tikken.

Zo kan Paul Mukairu definitief van Antalyaspor worden overgenomen voor drie miljoen euro. De Nigeriaan ligt momenteel in balans met die andere huurling, Jacob Bruun Larsen. De 21-jarige flankspeler maakte, in tegenstelling tot zijn Deense concurrent, wel al sporadisch indruk met enkele leuke dribbels.

Dat vonden ook AS Roma en Bayer Leverkusen want volgens Calciomercato zien die wel wat in de huurling van paars-wit. De Romeinse topclub zou zelfs bereid zijn om vijf miljoen euro op te hoesten voor Mukairu.

In elk geval lijkt Anderlecht maar best de aankoopoptie op Mukairu te lichten. Drie miljoen euro lijkt geen onoverkomelijk bedrag, al moeten de Brusselaars momenteel wel elke euro twee keer omdraaien.