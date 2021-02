Een ontgoochelde Steve De Ridder: "We verdienden de 3 punten vandaag!"

Steve De Ridder vond zijn Sint-Truiden de betere ploeg en had ook zijn mening over het afgekeurde doelpunt.

Steve De Ridder vond zijn ploeg duidelijk de betere vandaag: "Het was een gesloten wedstrijd met twee ploegen die een goed blok neerzetten. Wij hadden de beste kansen en waren de betere ploeg. Naar mijn gevoel hadden we kunnen winnen vandaag!"

De afgekeurde goal van Lavalée blijft nazinderen: "Ik heb ondertussen de beelden al een paar maal bekeken in de kleedkamer. Ik snap niet dat er werd gefloten er was duidelijk geen fout gebeurd dus die goal had altijd goedgekeurd moeten worden."