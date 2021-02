Felice Mazzu wil op 13 maart kampioen zijn en heeft daar een reden voor

Union zette een belangrijke stap richting titel in 1B met de winst op bezoek bij Seraing. Mazzu hoopt tegen RDWM kampioen te spelen op 13 maart.

Felice Mazzu was een gelukkige coach na de wedstrijd op Seraing. “We hadden geluk dat we vroeg scoorden op een moment dat het veld nog redelijk bespeelbaar was! We hielden de nul en we hebben weinig kansen weggegeven. Dat is ook belangrijk! De titel komt dichterbij, maar zo lang we geen mathematische zekerheid hebben, moeten we gewoon op dezelfde manier blijver voortwerken. We moeten de volgende wedstrijd dus winnen. In onze situatie mogen we niet kieskeurig zijn: laten we proberen om elke week de drie punten te pakken.”

En kampioen spelen in het weekend van 13 maart is wel iets waar Mazzu om een bijzondere reden zijn gedacht op heeft gezet. “Ik voel dat deze groep leeft en dat er een grote vorm van cohesie is in deze kern. Ik zou iedereen speelminuten willen geven, want ze hebben allemaal het potentieel om basisspeler te zijn. Maar we moeten vooral solidair blijven. We zijn een ploeg en dat moet tot het einde zo blijven. Denken jullie dat we in het weekend van 13 maart de titel zullen kunnen vieren? Waarom niet? Het zou mooi zijn, want dat weekend word ik 35 jaar.”