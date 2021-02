Anderlecht verliest, maar Mister Michel gelooft er nog in: "Alles blijft mogelijk. Kalm blijven is de boodschap"

Ondanks het verlies van Andelecht deze namiddag in eigen huis tegen KV Kortrijk blijft Michel Verschueren geloven in zijn Anderlecht. De concurrenten voor een play-off 1 ticket lieten namelijk ook punten liggen.

Mister Michel was 23 jaar lang general manager bij Anderlecht. Het raakt hem dan ook diep als zijn geliefkoosde club het niet doet zoals hij het hoopt. Deze namiddag verloor Anderlecht pijnlijk met 0-2 van Kortrijk, maar Mister Michel geeft de hoop niet op.

Ook Standard en Genk verliezen, dus alles blijft nog mogelijk. Kalm blijven is de boodschap en er blijven in geloven.👍💜👍💜👍. — verschueren michel (@verschuerenmic1) February 21, 2021

Doordat KV Oostende gisteren punten liet liggen op Eupen, Standard verloor tegen Zulte Waregem en Genk ook verloor tegen Beerschot zit Anderlecht nog steeds in de race om play-off 1 te halen. Met 42 punten heeft Anderlecht slechts één puntje minder dan de vierde in de stand, KV Oostende. Oud-Heverlee Leuven kan wel nog over Anderlecht springen naar een gedeelde vierde plaats met KVO als het morgen wint van Club Brugge.