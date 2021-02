Sambi Lokonga is het niet eens met kritiek: "Ik vraag me af wat ik meer had kunnen doen"

Anderlecht ging roemloos ten onder tegen KV Kortrijk. Hun coach verweet zijn spelers dat ze met schrik speelden. De analisten verwachtten dan weer meer van Albert Sambi Lokonga, maar die wees ons na de match op zijn taak en positie.

"De uitleg voor deze absolute non-match? Dat is makkelijk: we hebben nooit ons ritme gevonden. We moeten meer risico in ons spel krijgen. De ballen moeten bij de middenvelders geraken en van daaruit bij de spitsen om in een één tegen één situatie te geraken. En dat is niet gebeurd."

Zijn coach, Vincent Kompany, sprak over schrik. "Zo wil ik het niet benoemen, maar het is wel het beeld dat we aan de buitenwereld gegeven hebben."

We willen naar huis en niet meer aan deze match denken

Naar Lokonga wordt ook gekeken om de ploeg bij de hand te nemen. "Als je mijn positie ziet (heel laag, nvdr.) vraag ik me af wat ik meer had kunnen doen. Ik moet de ballen tussen de lijnen spelen. Maar van daaruit kan ik geen beslissende pass geven. Ik moet ook niet bij de eerste fase zijn, maar wel bij de tweede. Maar er waren amper tweede ballen."

180 minuten zonder bal tussen de palen, dat is een negatief record voor Anderlecht. "We moeten ons inderdaad in vraag stellen. Praten? Pfff, ik weet niet wat hierover gezegd moet worden. We willen naar huis en niet meer aan deze match denken."