Franky Vercauteren is ontgoocheld na Antwerp tegen STVV maar nog tevreden met een punt

Franky Vercauteren was niet helemaal ontevreden met een punt tegen STVV.

Franky Vercauteren had een verdeeld gevoel na de wedstrijd: "Je hoopt op een beter resultaat en je verwacht natuurlijk meer. Je weet op voorhand dat dit kan gebeuren na een zware midweekwedstrijd. Ik ben ontgoocheld dat we niet winnen maar wel tevreden dat we nog een punt hebben gehaald. Zolang dat het lang 0-0 blijft dan blijft het een gesloten wedstrijd. Eén bal die goed valt kan dan beslissend zijn. Dat laatste was ook bijna het geval.

De intensiteit bij Antwerp lag veel lager dan afgelopen donderdag tegen Rangers: "De daling van intensiteit is duidelijk te zien bij sommigen. Je kan niet elke keer 7 spelers wisselen natuurlijk. We hadden al een paar keer gewisseld tegenover de vorige wedstrijden. Je hoopt dat iedereen de opeenvolging van wedstrijden goed verteerd. Sommigen kunnen dit beter aan dan anderen en daar moeten we rekening mee houden."