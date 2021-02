Statistiek toont aan: Manchester United knokt zich terug naar de top

Manchester United vond dit seizoen al 53 keer de weg naar doel in slechts 25 wedstrijden in de Premier League. Dat is het meeste op dit moment in het seizoen dat ze haalden sinds het seizoen 2012-2013, wanneer ze er nu al 60 binnen hadden gelegd.

In het seizoen 2012-2013 had Manchester United na 25 wedstrijden 60 doelpunten gemaakt. Later dat seizoen werden ze dan ook kampioen met 11 punten voorsprong op Manchester City. Robin Van Persie werd met 26 doelpunten toen topschutter in de Premier League voor Manchester United. Dit seizoen vonden de Mancunians al 53 keer de weg naar doel in 25 wedstrijden. Sinds 2012-2013 is dat het hoogste aantal doelpunten dat ze gehaald hebben na 25 wedstrijden. Zijn de Mancunians weer aan het evolueren naar de topclub die ze horen te zijn? Manchester United staat op een gedeelde tweede plek in het klassement, samen met Leicester. Bruno Fernandes Daar zit Bruno Fernandes zeker en vast voor iets achter. Met 15 doelpunten staat hij tweede in de topschutterslijst, net achter Mo Salah. Hij gaf daarnaast ook nog eens 11 assists, wat maakt dat hij een doelpuntenaandeel heeft bij Manchester United van 49% dit seizoen in de Premier League.

