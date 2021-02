Dramatisch dieptepunt voor Anderlecht: paars-wit kreeg al 180(!) minuten geen poging binnen het kader

Anderlecht zit diep. Het heeft ondertussen zelfs een historisch dieptepunt bereikt. Paars-wit is er nu al 180 minuten niet in geslaagd om een schot binnen het kader te plaatsen. Pijnlijk.

De play-off 1-ambities van Anderlecht krijgen opnieuw een stevige knauw. Na de nederlaag tegen KV Kortrijk en een teleurstellende 1 op 6 slaagt het er niet in om opnieuw de top vier in te duiken.

Het gebeurde nog nooit in de geschiedenis van paars-wit, maar ze zijn er voor een tweede wedstrijd op rij niet in geslaagd om een schot binnen het kader te krijgen. Vorige week lukte dat niet tegen Cercle Brugge, nu ook niet tegen een goed georganiseerd KVK.

Het is ondertussen ook al drie thuiswedstrijden geleden dat ze nog eens in eigen huis konden gaan vieren. Het laatste paars-witte doelpunt in het Lotto Park dateert al van 13 januari tegen Charleroi (3-0).

De offensieve problemen worden dus opnieuw blootgelegd. Extra frustrerend is toch het feit dat de Anderlecht-huurlingen er elders wel in slagen om het net te doen trillen. Onder meer Michel Vlap deed het tegen FC Bayern München, maar ook Zulj, Thelin, Dimata en Luka AdŇĺińá troffen afgelopen week raak.