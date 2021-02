Club Brugge, Zulte Waregem, #KVMGNT vs onder meer Anderlecht en Genk

Ook in het seizoen 2020 - 2021 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wie viel ons op? U komt het hier te weten.

TOP

Club raast verder

Zelfs met een veredeld B-elftal door een aantal coronagevallen raast Club Brugge verder door de competitie. En doordat de andere ploegen maar punten blijven laten liggen, is de spanning nu al weg.

Het was opnieuw dartel en weergaloos wat blauw-zwart op de mat bracht tegen OH Leuven. De Leuvenaars waren kansloos, de kloof is nu al vijftien punten. En Club heeft nog een match tegoed ... Te goed voor de Jupiler Pro League op dit moment.

© photonews

Essevee kan het nu ook in eigen huis

Het veld aan de Gaverbeek? Dat is voor de rest van het seizoen sowieso een ernstig probleem. Maar de spelers van Essevee laten het niet (meer) aan hun hart komen.

Met een knappe prestatie - dank u, Gianni Bruno ook wel - wisten ze nu ook Standard in eigen huis te kloppen en zo staat Zulte Waregem plots opnieuw helemaal tussen de mensen in de strijd om de play-offs.

Genieten van Malinwa - Gantoise

KV Mechelen en AA Gent brachten op vrijdagavond een van de beste eerste helften van het seizoen op de grasmat.

© photonews

Twee voetballende ploegen die er vol wilden voor gaan. Jammer dat in zo'n wedstrijd geen twee winnaars kunnen zijn, want in vergelijking met vele andere wedstrijden was het een echte verademing.

FLOP

Want er was ook wel wat anders ...

Want er waren ook wel wat wedstrijden waar heel wat minder te zien was en het alweer 90 minuten eerder wachten was op het verlossende slotsignaal.

Het toont nogmaals aan dat niet veel ploegen in staat zijn om écht continu op niveau te acteren. Te veel is het de middelmaat die regeert.

Genkse malaise

John van den Brom krijgt de Genkse motor voorlopig niet aan de praat. Al was het tegen Beerschot voetballend gezien niet eens zo slecht.

© photonews

Maar als er geen efficiëntie is - de Limburgers hangen enorm af van hun aanvallend trio - houdt het al snel op natuurlijk. En dus is er werk aan de winkel, zoveel is duidelijk.

Anderlechtse kansenontwikkeling

Nog erger dan een gebrek aan efficiëntie is misschien wel gewoon geen kansen ontwikkelen. Anderlecht zit nu aan twee wedstrijden op rij zonder een schot op doel.

Het volledige kalenderjaar 2021 werden nauwelijks veldgoals gemaakt, steevast stokt de motor voorin en achterin worden op dit moment net te veel (dure) foutjes gemaakt. Play-off 1 is weer wat verder weg.