De vermoeide benen van KV Oostende, het missen van Sakala: "Geen nervositeit voor PO1"

KV Oostende liet afgelopen weekend een gouden kans liggen om uit te lopen op de concurrentie. Volgens Andrew Hjulsager heeft dat alvast niks te maken met nervositeit voor PO1.

De puntendeling van afgelopen weekend was eigenlijk niet nodig geweest. “Het had een hele belangrijke zege kunnen worden, maar ik denk dat een puntendeling afgelopen zaterdag terecht was”, zegt Hjulsager aan Het Nieuwsblad. “Voor de neutrale toeschouwer was het wellicht niet aangenaam om naar te kijken. Er werd gewoon weinig gevoetbald. En op de koop toe lag de mat er ook nog eens heel slecht bij. Een match om snel te vergeten.”

KV Oostende gaf de zege eigenlijk zelf weg. “Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt, al is er wel een logische verklaring. Sinds de heropstart in januari hebben we gewoon heel veel gespeeld. Ik geef toe dat ikzelf ook een beetje moe ben, we kampen allemaal met zware benen. Daarom is het zaak om goed te recupereren nu de matchen iets meer gespreid volgen.”

Door de vermoeidheid kon de kustploeg geen druk meer zetten na de rust. Van nervositeit is dan ook geen sprake. “Bij mij toch niet. De benen willen op een bepaald moment gewoon niet volledig mee. Dat kan gebeuren. We hadden een beetje twee dezelfde types in de spits staan, waardoor de wisselwerking minder was. Maar ook zonder Sakala hadden we die match gewoon moeten doodmaken en de nul houden.”

Ook al willen ze het in Oostende niet al te luid zeggen, PO1 is nu echt wel het doel. “Het klopt dat je zulke moeilijke wedstrijden moet winnen als je echt wil meedoen. Natuurlijk wil ik Play-off 1 halen, maar laat het ons voorlopig gewoon match per match bekijken. Thuis moeten we onze matchen wel winnen. En dan zien we over een zestal weken wel wat het wordt.”