Suarez brengt Atletico op een hoger niveau: "Door zijn aanwezigheid"

Na het vertrek van Luis Suarez bij FC Barcelona is de Uruguayaan aan een fantastisch seizoen bij Atletico Madrid bezig.

Luis Suarez is met Atletico Madrid heel goed bezig. Hij is topschutter in de competitie, staat aan de leiding met een fikse voorsprong en speelt vanavond nog in de Champions League tegen Chelsea. Een droomseizoen.

Atletico speelt met Suarez ander voetbal. “Dit voetbal wordt gegenereerd door de aanwezigheid van Suarez”, vertelde Simeone aan het Spaanse El Pais. “Luis is een spits die bevoorraad moet worden. Diego Costa en Alvaro Morata zijn spitsen die graag de diepte in gaan. Maar Luis is een aanvaller die veel mensen rond zich wil hebben, die zich dicht bij het doel van de tegenstander moet kunnen begeven.”

Zijn taak is simpel: goals maken. Voetballend wordt niet gevraagd wat hij bij Barcelona en Liverpool moest doen. De titel komt beetje bij beetje dichterbij en na een overstap van Barcelona naar Atletico zou dat fantastisch zijn. Enkel David Villa deed hem dat voor.