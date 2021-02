🎥 1-2 voor in 95ste minuut: Youngster kan tranen niet inhouden nadat hij alsnog verliest

Wat een ommekeer. Jong Ajax stond in de 95ste minuut 1-2 voor, maar ging uiteindelijk toch nog verliezen bij FC Volendam.

Volendam had dit seizoen nog niet gewonnen in eigen huis. Op het uur opende Naci Unuvar de score. Toen Ajax er in de 71ste minuut 0-2 van maakte, leek de overwinning helemaal binnen.

Zakaria El Azzouzi gaf FC Volendam in de 85ste minuut wat leek op de eerredder, maar Volendam ging op zoek naar de gelijkmaker. De doelman van Ajax moest enkele keren goed tussenkomen.

Een klungelig moment bij Ajax achterin zorgde alsnog voor de gelijkmaker. Een knullige bal na de aftrap deed de bal bij El Azzouzi belanden en die maakte er alsnog 3-2 van. De 17-jarige Regeer, die de laatste slechte pas gaf, viel in tranen na de nederlaag.