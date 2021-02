Aanvoerder Ruud Vormer is duidelijk: "We moeten er niet flauw over doen"

Club Brugge staat voor de belangrijkste match van het seizoen. Donderdagavond moet Kiev opzij gezet worden in de Europa League.

Kapitein Ruud Vormer moet blauwzwart sturen richting kwalificatie. “Als team kan je veel bereiken, en dat gaan we laten zien. Het klopt dat het met Hans en co misschien wat makkelijker had geweest, daar moeten we niet flauw over doen”, zegt Ruud Vormer. “Maar de jongens die meespelen kunnen ook allemaal aardig voetballen. Het moet lukken met deze groep, maar het blijft natuurlijk wel Kiev.”

De druk is groot, maar daar heeft Vormer geen probleem mee. “Eigenlijk vind ik dat best wel leuk. Het is normaal dat je in de gegeven omstandigheden veel meer moet coachen. Je zag dat tegen Leuven ook: jongens als Van der Brempt worden graag geholpen. Het is normaal dat jongens als Vanaken zo’n zaken allemaal al weten, en de jonkies nog wat coaching nodig hebben.”

Club Brugge is hoe dan ook de favoriet in dit duel. “We hebben genoeg power in ons elftal, ook zonder die andere jongens. We zijn klaar: de training vandaag was heel goed. Morgen moet het gebeuren en dan gaan we hopelijk een rondje verder.”

Horvath kan de meubelen van Club Brugge redden in doel, daar is Vormer zeker van. “Hij is er klaar voor, zei hij. Maar dat zie je ook op de training: Ethan doet elke dag zijn ding.”