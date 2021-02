Morelos knikkert Antwerp uit Europa

Antwerp speelde vandaag in de 1/16 finale van de Europa League tegen Rangers. In de heenwedstrijd verloren de Antwerpenaren met 3-4 van de Schotten, dus het was een moeilijke opdracht voor Antwerp om nog door te stoten.

De wedstrijd begon zeer slordig. In de openingsfase werden er vooral redelijk wat luchtduels uitgevochten, maar mooi voetbal was er niet te zien. Bij de eerste echte kans was het meteen prijs. Gelin lijdde dom balverlies na een moeilijke pass van Le Marchand, en daar konden de Rangers optimaal van profiteren. Morelos kon gemakkelijk de 1-0 voorsprong op het bord zetten.

Antwerp leek het opgegeven te hebben, maar Jordan Lukaku nam zijn ploeg op sleeptouw. Zijn tweede goede voorzet op vijf minuten tijd was goed voor de 1-1 van Refaelov. Net als in de heenwedstrijd kon de kersverse Gouden Schoen dus weer scoren.

© photonews

Wat als?

Wat als Le Marchand na acht minuten de bal gewoon buiten trapt? Wat als Gelin niet zo gemakkelijk de bal weggeeft die leidt tot de 1-0? Dan staat Antwerp 0-1 voor bij de rust en zijn ze al halfweg. Het doelpunt was echt te vermijden. Het spel van Antwerp over twee wedstrijden gezien tegen de Rangers was eigenlijk te vergelijken met dat van Standard. Standard kwam de ploeg van Steven Gerrard tegen in de groepsfase. Ze verloren net als Antwerp twee keer, maar speelden eigenlijk twee goede wedstrijden. Misschien ligt het Schotse voetbal onze Belgische ploegen gewoon niet, zou je kunnen denken.

Rangers maken het af

In de rust werd Nathan Petterson, een negentienjarige rechtsachter die amper ervaring heeft, ingebracht voor Balogun. Hij moest de gevaarlijkste man van Antwerp, Jordan Lukaku, afstoppen. Na 16 seconden kon hij al zijn eerste doelpunt maken voor de Rangers. Ongelofelijk slecht verdedigd weer van Antwerp, maar dus ook een geniale wissel van Gerrard. Iets later kwamen de Rangers op 3-1 en leek de partij over en uit voor Antwerp.

© photonews

Op het uur was het dan weer prijs aan de overkant. Uiteraard kon Lamkel Zé niet ontbreken op het scorebord. 3-2, dat is ook de score die Standard haalde in het Ibrox Stadium, maar daar namen de Rangers geen genoegen mee deze keer. Barešić knalde de 4-2 binnen vanop de stip, zijn derde penaltydoelpunt in twee wedstrijden tegen Antwerp. Le Marchand was de schlemiel, want na het balverlies in de eerste helft maakte hij ook de penaltyovertreding. Barešić kon in de toegevoegde tijd nog een vierde maken vanop de stip, maar liet de bal aan Itten die zijn tweede Europese doelpunt maakte. Met een 9-5 over de twee wedstrijden gezien maakten beide ploegen er een spektakelstuk van.

Focus op de competitie

Antwerp kan zich dus vanaf nu volop richten op de competitie. Door Club Brugge werden ze uitgeschakeld in de beker, en nu werden ze door de Rangers uit de Europa League geknikkerd. De Antwerpenaren kunnen wel terugkijken op een degelijke Europese campagne met vooral een prachtige overwinning tegen Tottenham.