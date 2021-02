Opdoffer voor Cercle in de strijd om het behoud: 21-jarig jeugdproduct moet onder het mes en maakt kruis over seizoen

Cercle Brugge verkeert nog steeds in de onderste regionen van het klassement. Dit weekend staat er de belangrijke degradatietopper tegen Waasland-Beveren op het programma, maar ze zullen alvast niet kunnen rekenen op Thibo Somers.

Somers liep op training een stevige blessure op. Uit verder onderzoek blijkt dat hij een meniscusletsel opliep. Slecht nieuws dus voor het 21-jarige jeugdproduct, volgens Het Laatste Nieuws moet hij binnenkort onder het mes en zal hij ook twee tot drie maanden out zijn. Hij kwam dit seizoen in de competitie maar liefst 21 keer in actie, voornamelijk als invaller.

De Vereniging zou daardoor wel eens opnieuw beroep kunnen doen op Kylian Hazard. Hij werd door het bestuur geschorst en moest daarom aantreden bij de beloften. Yves Vanderhaeghe zou één van de dagen de gesprekken om hem opnieuw naar het eerste elftal te halen opstarten, maar ook Hazard is enkele weken out nadat hij een scheurtje in de ligamenten opliep.

Cercle Brugge staat net boven de degradatiestreep maar telt nauwelijks één punt meer dan rode lantaarn Waasland-Beveren. Er staat zaterdag dus een belangrijke kelderkraker op het programma.