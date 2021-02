Maarten Vandevoordt (KRC Genk) heeft weinig last van zenuwen: "Je kan een fout toch niet meer rechtzetten"

John Van den Brom heeft onlangs de ervaren Danny Vukovic in het doel vervangen voor de piepjonge Maarten Vandevoordt. De talentvolle doelman is nog maar net negentien jaar, maar maakt op jonge leeftijd al indruk.

Vorig jaar ging Vandevoordt in de Champions League op het veld van Napoli nog in de fout. Hij probeerde zijn aanvaller uit te kappen, maar dat ging volledig mis: “Natuurlijk krijg je op dat moment een stevige klap, maar ik heb eigenlijk weinig last van stress. Je kan een fout toch niet meer rechtzetten, maar je kan er wel uit leren”, vertelde Vandevoordt aan Het Belang van Limburg.

Het jeugdproduct blijft met beide voetjes op de grond. Hij blijft zelfs enorm kritisch voor zichzelf en vindt dat hij op de weergaloze knal van Arthur Theate (KV Oostende) beter had moeten doen. Toch kan hij steeds rekenen op de steun van zijn Australische concurrent: “Danny motiveert met voortdurend. Dat is enorm knap, want hij zal toch ook wel ontgoocheld zijn geweest toen de coach voor mij in het elftal koos.”

Ondanks zijn jonge leeftijd stond Maarten Vandevoordt al meermaals als basispion in het doel van de Limburgers. Een definitieve doorbraak werd door een elleboogblessure even on hold gezet, uiteindelijk zou ook een coronabesmetting roet in het eten gooien. Nu zal het 19-jarig toptalent zijn kwaliteiten kunnen tonen aan het grote publiek.