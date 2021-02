Olivier Deschacht staat voor moeilijke keuze: nog een jaartje, of stoppen?

Olivier Deschacht heeft er al een rijkgevulde carrière opzitten. Het clubicoon van Anderlecht draait al ettelijke jaren mee op het hoogste niveau, maar ook op zijn oude dag staat hij nog steeds zijn mannetje. Zulte Waregem hoopt dan ook op een extra jaartje 'Olli'.

De inmiddels veertigjarige centrale verdediger staat nog wekelijks in de basis bij Essevee. Dit seizoen verzamelde hij in de competitie al 27 basisplaatsen, trainer Francky Dury stelt zijn leeftijd dan ook meer dan terecht in vraag: “Is dat geen foutje op zijn geboorteakte? Hij is er 30-35, toch?”, verklaarde hij na de overwinning op Stayen aan de camera’s van Eleven Sports.

Het is dus ook normaal dat de trainer hoopt op een extra jaartje Olivier Deschacht bij zijn elftal. Zulte Waregem beleefde een wisselvallig seizoen. Een tijdlang werd er zelfs gevreesd voor de degradatie, ook de verdediger had er zijn twijfels bij. Tot de overwinning op het veld Cercle Brugge, sindsdien werd er een heus inhaalmanoeuvre ingezet. Ze tellen ondertussen nauwelijks drie punten minder dan de nummer vier.

Staande ovatie in het Astridpark

Door de teleurstellende resultaten leek Deschacht er de brui aan te geven, maar ondertussen doen de goede prestaties het vuur in hem weer aanwakkeren. Hij overweegt om zijn aflopend contract in de zomer met een jaar te verlengen. Francky Dury is vragende partij, maar hadden we dit enkele jaren geleden durven voorspellen?

De 20-voudig international kreeg een afscheid in mineur in het toenmalig Astridpark voorgeschoteld. De verdediger werd, ondanks meer dan 600 wedstrijden in een periode van 17 jaar, zomaar op straat gegooid door Anderlecht. De liefde voor zijn werkgever was nochtans groot. Hij wilde naar eigen zeggen zelfs gratis blijven voetballen om er de jongeren te begeleiden, maar ene Marc Coucke dacht daar anders over. En dat heeft het clubicoon hem zeker nog niet vergeven.

Wie in karma gelooft had het dan ook durven voorspellen. Bij zijn eerste terugkeer naar het Constant Vanden Stockstadion, weliswaar in het shirt van Lokeren, eiste Olivier Deschacht meteen de hoofdrol op. Hij zette de bezoekers op voorsprong, maar ook de thuissupporters veerden vreugdig recht.

Wat brengt de toekomst?

Uiteindelijk verliep zijn avontuur in het Daknamstadion minder succesvol. De club degradeerde uit de eerste klasse en de verdediger zag zijn contract niet verlengd worden. Hij zette zijn krabbel aan de Gaverbeek waar iedereen dacht dat hij even ging uitbollen.

Toch draagt Deschacht dus op zijn 40(!) nog steeds zijn steentje bij. Hij beschikt nog altijd over een winnaarsmentaliteit en laat zijn ploeg, ondanks het erbarmelijke veld, voetballen. Vooral zijn ervaring is van goudwaarde in zijn spel. Het valt dus nog af te wachten of hij ook volgend jaar nog actief zal blijven op de Belgische velden. Wie weet kan hij wel naast assistenten Davy De fauw en Timmy Simons plaatsnemen op de bank, of misschien een sensationele terugkeer naar Anderlecht?