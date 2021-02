Vanhaezebrouck beschouwt voor op Slag om Vlaanderen én wil spelen: "Gent doorheen de maanden ook al 17 besmettingen"

Een tijdje terug kon AA Gent nog stunten op Jan Breydel, door er met 0-1 te gaan winnen. Wat gaat het in de 'terugwedstrijd' geven, nu blauw-zwart net in een moeilijke coronaperiode zit? Hein Vanhaezebrouck komt met een duidelijke voorbeschouwing naar buiten.

Club Brugge heeft heel wat coronaproblemen en moest donderdag vol aan de bak tegen Dynamo Kiev. De Buffalo's zouden zo dus enigszins favoriet kunnen zijn voor de thuiswedstrijd, bij nieuw puntenverlies worden de play-offs moeilijk en zou er wel eens opnieuw kritiek kunnen komen.

"Als je wint, is iedereen content. Als je verliest, is er kritiek. Dat is dagelijkse kost, dat is niks nieuws", aldus Vanhaezebrouck op zijn persconferentie op het Gentse oefencentrum in Oostakker in aanloop naar de Slag om Vlaanderen.

De regels zijn wat ze zijn, de voetballers houden zich eraan

"Dat is niks nieuws, of het nu tegen Club Brugge is of tegen iemand anders. Drie wedstrijden in een week is overigens ook niks nieuws in de huidige tijden, sinds ik bij Gent ben hebben we het ook al vele keren gehad. Voor mijn gevoel was het de eerste keer dat we geen midweekmatch hebben gehad."

"Het is inherent aan ploegen die Europees spelen en aan de omstandigheden door corona en dergelijke meer. Het zijn dergelijke tijden, het is voor niemand plezant maar we moeten er nu eenmaal mee leven. De regels zijn wat ze zijn, iedereen volgt de regels - de voetballers ook."

Corona

En wat als de match tegen Club uiteindelijk niet zou kunnen doorgaan? "We bereiden de match voor zoals we gewoon zijn en we zullen wel zien als hij toch niet zou doorgaan. Voor zaterdag gaan we dat sowieso niet weten."

"In verschillende periodes hadden wij in totaal ook al zeventien besmettingen, tegen Anderlecht bijvoorbeeld ook zes tegelijk. Het zijn de tijden waar we rekening met dat soort dingen moeten houden. De match tegen Club Brugge is aangestipt, de spelers beseffen het belang voor de supporters."